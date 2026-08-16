Miałem okazję być w Wietnamie na poczatku tego roku. To biedny kraj ale jeszcze nigdy nie spotkałem się z tak pracowitym narodem jak Wietnamczycy. Przez miesiąc czasu spotkałem, dosłownie 3 żebrzące osoby, a naprawdę dużo podróżowałem. Każdy na swój sposób starał się ogarniać swój byt nie idąc na łatwiznę. Oczywiście jest wiele do poprawy tam ale ogromnie szanuję tych ludzi.