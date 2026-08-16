Pragmatyczny Wietnam - jak wykorzystać pomysły kolonizatora?
Historia pisma wietnamskiego. Od naśladowania Chińczyków poprzez stworzenie swoich znaków do przejścia na alfabet łaciński. Dlaczego Wietnamczycy nie zrobili tego wcześniej?Tiengos
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Komentarze (34)
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@Anomalocaracid: @MagicznyMariusz Pierwsza duza fala Wietnamczyków to były sieroty po wojnie z USA. Są też ciemne strony, jak wywiad Wietnamu zbiera w Polsce i Czechach dewizy i dostaje wizy przez słupy- hurtownie odzieży.
po prostu jak ktoś z nich umarł to jechali do lasu go zakopać, a na jego papierach przyjeżdzał ktoś podobny :)
a że oni wszyscy podobni ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@uciuuu: ja tam tylko byłem na miesięcznych wakacjach, nikogo nie mordowałem. Daj pokój ziom!
@uciuuu: Obejrzałeś film? Księżą stworzyli im alfabet, którym się posługują.
Ho Chi Min to wielki człowiek był
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