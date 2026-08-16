Sam Play też ma swoje za uszami. Nigdy nie wybrałem Play, ale byłem klientem UPC, które zostało przez nich zakupione (i z dnia na dzień spadła jakość usług, ale mniejsza o to).



Play wymyślił absolutnie najgorszą metodę docierania do swoich klientów. A mianowicie wynajmują chyba jakieś firmy trzecie, telemarketerów. Które dzwonią do nas z numerów mających bogatą negatywną kartotekę w internecie. Po odebraniu od razu zapala się czerwona lampka, że to scam Pokaż całość