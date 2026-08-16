CERT Polska ostrzega klientów Play przed falą phishingu
Oszuści podszywają się pod operatora Play i wysyłają e-maile o rzekomym zwrocie nadpłaty. Link prowadzi na fałszywą stronę, która wyłudza dane logowania oraz numery kart płatniczych. CERT Polska apeluje o ostrożność i sprawdzanie adresów nadawców.real_scoria
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Komentarze (14)
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Play wymyślił absolutnie najgorszą metodę docierania do swoich klientów. A mianowicie wynajmują chyba jakieś firmy trzecie, telemarketerów. Które dzwonią do nas z numerów mających bogatą negatywną kartotekę w internecie. Po odebraniu od razu zapala się czerwona lampka, że to scam
Jak spytałem czy poprzednia kara za takie praktyki była zbyt niska to przestali dzwonic