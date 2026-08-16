Polskie AGD żyje. Możemy jeszcze mu pomóc
Zastanawialiście się kiedyś, co właściwie zostało z tego dawnego, polskiego AGD? Przez ostatnie pół roku jeździłem po Polsce, odwiedzałem fabryki i rozmawiałem z ludźmi, dzięki którym wciąż robimy własny sprzęt, a nie tylko składamy pralki dla zagranicznych koncernów. Kupujmy polskie nie chińskie.maddox84
- #
- #
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Komentarze (77)
najlepsze
A teraz leć kup chinczyka...
A potem wielkie narzekanie, że nic nie produkujemy. Chlop robi kawal dobrej roboty pokazując (zauważyłeś, że nie uzylem słowa promując), że polskie firmy potrafią robić dobre rzeczy.
* SMAP / Zelmotor (maszynki do mięsa, miksery, krajalnice, czajniki, części):
- Urządzenia marki SMAP: smapp.pro
- Części zamienne i silniki: zelmotor.com
*
Przecież są dotacje w beton czy kostkę brukową.
Najlepszym przykładem jest typ co ukradł czapkę na meczu tenisowym.
Korporacje przeniosły fabryki do Azji dla zysków, bo tania siła robocza, tani prąd, surowce, energia i eksploatacja środowiska.
Zamknęli fabryki w krajach zachodu, a politycy rządzący pozwolili im na to.
Teraz jak zwykle zrzuca się winę na konsumenta. xD Po co mam kupować produkty zachodnich
@niecodziennyszczon: Amica jedyne co produkuje, to piekarniki i kuchenki gazowe.
Z elektronarzędzi to kiedyś jeszcze Celma robiła niezły sprzęt, ale jakoś od 10 lat sprzedają tylko chińszczyznę pod swoją marką. Tak samo radioodbiorniki Eltra.
Z ciekawości sprawdziłem produkty Radometu i pralka Frania za 1500 zł raczej świata nie podbije.
A tak w ogóle trzymam kciuki za polskie produkty, polskie czyli te które są tu projektowane i wytwarzane
Płyty indukcyjne amica milion razy lepsze od Bosha