Wtf? Też mi kurła odkrycie. W tym kraju produkcja AGD to jedna z podstaw gospodarki. Sama Amica od lat produkuje od wuja rzeczy. Jeszcze, bo zapewne jak chinolstwo będzie się r----------ć w Europie także w tej branży, to ten sam wykopek, ktróy dziś z uśmiechem na ryju cieszy się z chinolskiej konkurencji dla europejskich samochodów będzie dodawał swoje pięć groszy do także u----------a jednej z ważniejszych gałęzi gospodarki.