Uśmiechnijcie się w końcu żyjecie w kapitalizmie XD

Co prawda wasza ziemia w sumie nie jest wasza bo państwo was sobie z niej może wywłaszczyć w dowolnym momencie, auto zabrać na ćwiczenia bo kapralowi się spodobało a was wysłać na front albo zamknąć do więzienia za odmowę :)