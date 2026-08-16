Nagłaśniać, niszczenie polskiego rolnictwa.
Audycja przeznaczona dla osób powyżej 16. roku życia. Państwo Nowak od 26 lat prowadzą gospodarstwo rolne w Pokrzywnicy na żyznych ziemiach, które od pokoleń dają świetne plony. Teraz ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania, bo gmina chce zamienić te tereny w strefę przemysłową. Burmistrz gminy Doliczba81
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Komentarze (26)
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https://wykop.pl/link/7996859/koniec-swobodnego-wjazdu-do-polski-od-teraz-sa-dla-nich-wizy
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Koniec swobodnego wjazdu do Polski. Od teraz są dla nich wizy
https://www.gowork.pl/notech-services-bartlomiej-nowak,23209271/dane-kontaktowe-firmy
Gównoburzę w internecie i nic więcej.
btw. Na YT sa dziesiatki kanalow bezposrednio ktore prowadza sami rolnicy, bardzo malo widze tam narzekania ale widze prace. Po drugiej stronie sa ludzie ktorzy nie sa rolnikami ale maja najwiecej do powiedzenia w temacie...
Co prawda wasza ziemia w sumie nie jest wasza bo państwo was sobie z niej może wywłaszczyć w dowolnym momencie, auto zabrać na ćwiczenia bo kapralowi się spodobało a was wysłać na front albo zamknąć do więzienia za odmowę :)
@Ryzcel: A powiedz w jakim ustroju prawo do ziemi zwykłego szarego człowieka było bardziej respektowane niż w kapitalizmie? (Najlepiej w Polsce, bo inne kraje wrzucają bardzo duży wpływ własnej charakterystyki na cały ustrój).