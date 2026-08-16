Gdzie się podziała straż miejska? Bazarek - Odc. 10
Pod bazarkiem w Ursusie znowu zmagamy się z parkowaniem na całej szerokości chodnika. Zobaczcie, jaki wysiłek jest po naszej stronie, a jaki poziom zaangażowania prezentuje straż miejska.popularny_polityk
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Komentarze (65)
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@konfitura powinien na taką akcję zaprosić jakiegoś posła, może ten by coś wówczas zrobił, jakąś interpelację, wniosek do komisji, cokolwiek...
https://youtu.be/lNB0crpIS7Y?si=h545p62uWq3GytH2
Nie ma woli politycznej i większości ludzi to nic nie zrobią.
@w9rT_wv_bIAn37l: fatalnie zaprojektowane gdyż ogólnie droga rowerowa powinna być przy ulicy a potem chodnik. No ale kto by się przejmowal pieszymi. Lepiej jak się idzie z dzieckiem mieć po jednej stroniebukice a po drugiej drogę rowerowa.
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@przemek-zkielc:
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troche inaczej mi to wyglada ;)