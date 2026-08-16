Mało kto wie jak wyglądają nasze kopalnie. Tych na węgiel kamienny mamy 18. Tych na brunatny 4. Wszystkie są praktycznie wyeksploatowane, kopiemy na głębokości 1200m, temperatury dochodzą do 45 stopni, wg prawa w Polsce trzeba pracownikom zagwarantować temp maks 31 stopni i wtedy zmiany mogą trwać 6h.

Do tego dochodzą koszty wentylacji, im głębiej tym więcej trzeba wietrzyć że zgledu na metan. Temperatura rośnie o 3 stopnie na każde 100 metrów. Węgiel Pokaż całość