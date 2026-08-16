Górnictwo straciło 8,1 mld zł. Państwo dopłaciło 8,5 mld zł
Według danych Fundacji Instrat sektor zakończył 2025 r. z EBITDA 8,1 mld zł na minusie. Koszt wydobycia tony wzrósł od 2022 r. z 626 do 927 zł, a na 2026 r. zapisano kolejne 3,5 mld zł wsparcia.Palinek
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Komentarze (68)
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@pepedros: i jak KO głosowała?
"Państwo dopłaciło 8,5 mld zł"
tylko:
"Państwo siłą zabrało innym obywatelom 8,5 mld zł i wyrzuciło je do studni bez dna zwanej górnictwem"...
xDDD
Tymczasem ceny rynkowe:
Węgiel energetyczny (indeks Newcastle) kosztuje około 129,25 USD (ok. 505 PLN) za tonę, natomiast węgiel koksowy (hutniczy) notowany jest w granicach 215–250 USD (ok. 840–975 PLN) za tonę
Jeszcze taka ciekawostka: polscy górnicy należą do czołówki najmniej wydajnych górników w kopalniach węgla na świecie.
Do tego dochodzą koszty wentylacji, im głębiej tym więcej trzeba wietrzyć że zgledu na metan. Temperatura rośnie o 3 stopnie na każde 100 metrów. Węgiel
Ale magazynowanie nadwyżek z lata na zimę to naprawdę problem i tu BESS nie pomoże. Albo import albo wodor albo coś nowego. Tu nikt nie na dobrego rozwiązania
A jak bardzo skorumpowany jest to rząd niech świadczy zalecenie z samej komisji Unii Europejskiej posła Króla u którego dało się kupić przetargi
Sasin to jednak ma łeb do interesów.