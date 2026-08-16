Uuuu no to teraz przedstawiciele chinskiego guana będą musiały złożyć nowe, większe zamówienie na odkurzacze i inny elektrośmieć żeby to powysyłać do przychylnych dziennikarzy żeby tuszować sprawę. Pamiętacie jaki kwik był i szum medialny jak dziennikarz który podszedł do chińskiego syfu bezstronnie i podczas testów zauważył poluzowaną kierownicę i ją wyrwał? Jaki był raban na całą polskę i najazdy na tego dziennikarza bo obraił im chioński badziew? xDDD A zakochani w chińskim Pokaż całość