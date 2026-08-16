Jakość spawów w chińskiej Omodzie
Ostatnio głośny był wypadek w Warszawie gdzie Omoda zawadziła o Audi i wyrwało cały tylny zespół napędowy. Okazuje sie że z podobnymi problemami zmagają sie też mieszkańcy samych Chin. Filmik pokazuje jakość spawów w chińskiej Omodziexpear
- #
- #
- #
- #
- 185
- Odpowiedz
Komentarze (185)
najlepsze
Poza tym p--------z i kłamiesz, A8 D2 NIGDY nie miało ocynku, pewnie masz co najwyżej A4 w gnoju.
Wprawdzie odpadnie ci oś czy silnik, za to elektronika się j---e od początku.
Ale dobry jest, tani, kto tyle za w tej cenie.
https://www.youtube.com/shorts/MH96aOjE97I
Producent Omody stwierdzil ze to auto z filmu jest na rynek azjatycki gdzie nie ma tak surowych norm jak np. w EU wiec w azji stosowal oszczesniejsze rozwiazania i inna technologie. A ile w tym prawdy tego niewiem:)
@KurnikoweKuriozum: pracowałem z kilkoma i nie znam bardziej kłamiącej nacji od Chińczyków.
"podszedł do chińskiego syfu bezstronnie" 🤣
Skąd pomysł że podszedł bezstronnie?
W innych autach nie szarpał
"Głupich nie sieją" jak to się mówi