Ale ja nie napisałem że odpuścił Iranowi.Stwierdzam tylko że pierd... w o ciśnienie Ormuz jako terytorium USA jest kolejnym pier... m z ust Pomarańczowego.On ma g---o do gadania w sprawie Iranu bo on w tej kwestii podejmuje decyzję.Zresztą on ma g---o do gadania w sprawie całego Bliskiego Wschodu - wystarczy przypomnieć zerwanie niedawnego dealu atomowego z KSA.