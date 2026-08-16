USA. "New York Post": Hugh Hefner wielokrotnie alarmował FBI ws. Epsteina
Założyciel magazynu "P-----y" Hugh Hefner w 2005 r. wielokrotnie kontaktował się z FBI, aby zgłosić przypadek wykorzystania seksualnego przez Jeffreya Epsteina - podał dziennik "New York Post", który powołuje się na pozew złożony przez ofiary amerykańskiego finansisty.Tired_
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Komentarze (44)
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Kontrolują jeszcze większość systemu finansowego świata zachodniego, mają Hollywood i kręcą korbą tak jak im pasuje. To co parę lat temu było szurską
Trump już wiele rzeczy sobie ogłaszał , jak pokonanie Iranu i zniszczenie jego projektu nuklearnego, zajęcie Grenlandii, zakończenie wojny na Ukrainie w 24 godziny i wiele innych głupot
To że Pomarańczowy coś p------i nie oznacza że ma to coś wspólnego z rzeczywistością
Ale ja nie napisałem że odpuścił Iranowi.
Stwierdzam tylko że pierd... w o ciśnienie Ormuz jako terytorium USA jest kolejnym pier... m z ust Pomarańczowego.
On ma g---o do gadania w sprawie Iranu bo on w tej kwestii podejmuje decyzję.
Zresztą on ma g---o do gadania w sprawie całego Bliskiego Wschodu - wystarczy przypomnieć zerwanie niedawnego dealu atomowego z KSA.