Pożar w Skansenie w Sanoku
Około 1:00 w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wybuchł pożar. Ogień strawił zabytkowy Kościół z Bączala Dolnego (16677 razem z 300-letnimi organami (na których grane było Coco Jambo) oraz Plebania z Ropy (1865)DominoZdupy
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Komentarze (74)
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Komentarz usunięty przez autora
Ja myślę, ze będą starali się odtworzyć, wiadomo że to nie to samo ale bądźmy szczerzy ten kościół był tam największą atrakcją, był najładniejszy, perełka całego saknsenu.
Więc pewnie zrobią jakąś rekonstrukcje za miliony, nowa bo nowa ale po to by odtworzyć.
Co do podpalenia to nie ma dowodów na podpalenie, chociaż ja bym na to stawiał, tyle że to mógł być jakiś pet nawet wrzucony w trawę czy
Zabytków, a szczególnie tak już wiekowych bardzo szkoda.
@Gieekaa: Może w innym kraju. W Polsce od dłuższego czasu są dużo pilniejsze wydatki niż kultura, oświata albo nauka. I nie zanosi się na to, aby sytuacja miała się zmienić w jakimś przewidywalnym przedziale czasowym.