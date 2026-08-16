Pokaż całość

Ja myślę, ze będą starali się odtworzyć, wiadomo że to nie to samo ale bądźmy szczerzy ten kościół był tam największą atrakcją, był najładniejszy, perełka całego saknsenu.Więc pewnie zrobią jakąś rekonstrukcje za miliony, nowa bo nowa ale po to by odtworzyć.Co do podpalenia to nie ma dowodów na podpalenie, chociaż ja bym na to stawiał, tyle że to mógł być jakiś pet nawet wrzucony w trawę czy