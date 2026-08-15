Nie umiem się cieszyć jej sukcesami od kiedy zmieniła nazwisko.



Konrad Bukowiecki to dla mnie jeden z symboli zblazowanego polskiego sportowca, bez ambicji, na ciepłej poduszce publicznych finansów i oczywiście fikcyjny etat w wojsku, żeby mógł „dodawać igrzyska do cv”.Obrzydliwa patologia polskiego sportu, taka sama jak ładowanie kasy w miejskie kluby piłkarskie.



Natalia Kaczmarek wywołuje u mnie pozytywne skojarzenia. Natalia Bukowiecka kojarzy się jednak z tym, przez co polski sport stoi tak Pokaż całość