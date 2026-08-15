Natalia Bukowiecka wicemistrzynią Europy!
Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 400 m.zdzisiu196
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Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 400 m.zdzisiu196
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Komentarze (16)
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Konrad Bukowiecki to dla mnie jeden z symboli zblazowanego polskiego sportowca, bez ambicji, na ciepłej poduszce publicznych finansów i oczywiście fikcyjny etat w wojsku, żeby mógł „dodawać igrzyska do cv”.Obrzydliwa patologia polskiego sportu, taka sama jak ładowanie kasy w miejskie kluby piłkarskie.
Natalia Kaczmarek wywołuje u mnie pozytywne skojarzenia. Natalia Bukowiecka kojarzy się jednak z tym, przez co polski sport stoi tak
@tomasz-jedon: Trzeba przyznać, że jako senior niewiele zdziałał w swojej dyscyplinie - ale, być może musiał się starać o względy przyszłej żony i to dlatego ( ͡° ͜ʖ ͡°)