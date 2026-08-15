Wedlug mnie powinno byc tak w prawie karnym, ze jak jednostka odpowiedzialna za nasz region celowo nie usuwa tych scamerskich reklam na swoich stronach i czerpie z tego korzysci finansowe czy bezposrednio ta jednostka czy posrednio, bo zyski czerpie matka firma to osoby odpowiedzialne w tej jednosce sa scigane przez prokurature lub pozew prywatny i grozi im za to pare lat wiezienia to byscie zobaczyli jak szybko ten syf by z polskiej Pokaż całość