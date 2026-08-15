Rafał Brzoska zbanowany na instagramie. Pozywa Facebooka
Brzozka wytoczył wojnę facebookowi i całej mecie - zapewnia, że ją wygra i żeby CEO portali szukali sobie nowych umów o pracęokoboji
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Brzozka wytoczył wojnę facebookowi i całej mecie - zapewnia, że ją wygra i żeby CEO portali szukali sobie nowych umów o pracęokoboji
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Komentarze (110)
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A tutaj taka niespodzianka, deep fake i oszustwa na facebooku, youtube, instagram i to wszystko w platnych REKLAMACH.
@hdkl01: No właśnie tutaj jest największy paradoks. Zwykły
@TibijskiSpawacz: Bo są bezkarni - mają w dupie nawet posty jawnie naruszające prawo lub dobra osobiste, które są zobowiązani usuwać, nawet jeśli nie wyszukując je samodzielnie, to w odpowiedzi na zgłoszenia. A tymczasem normą jest odrzucanie zgłoszeń. Poszli nawet dalej - historia zgłoszeń jest usuwana, żeby przez przypadek nikt się nie dowalił - nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi.
Facebook może sobie jako spółka plus prokurator pociągać kolejne odpowiedzialne osoby i spółki tworząc łańcuszek tudzież lawinę, ale początek winien być prosty, niemal automatyczny, czyli mała żabka dostaje natychmiastowo rekompensatę od molocha współudziałowca. Wtedy temat by nie rozchodził się tak od razu po
Nie tylko użytkownik wypoku ale i człowiek, który żyje, a wcale przecież nie musi. Toż to dopiero hipokryzja!