Tak mi się przypomnialo. Za dzieciaka trochę eksperymentowałem z tymi stworzonkami i odkryłem, że jak się wbije szpilkę w korpus, tuż za głową, to powstaje zombii, taki ciekawy, bo trzyma się, ale nie odlatuje, nic jej nie płoszy.

Ojciec malował parkiet, smród faktycznie był, mama chciała złapać muchę, taką już po tuningu i mówi: Jurek, jest taki smród, że muchy nie latają:):) nie przyznałem się.