Mucha w mikroskopie elektronowym
Przyglądamy się z bliska (w mikroskopie elektronowym SEM) anatomii muchy. Pokazuję, jak wyglądają czułki wyposażone w piórkowatą aristę, pełniące funkcję stacji pogodowej, oraz tysiące soczewek w oku złożonym, które przetwarzają obraz z częstotliwością 250 klatek na sekundę.Stylish_Pirate
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Ale to kurde paskudne, jak w filmie.
Ojciec malował parkiet, smród faktycznie był, mama chciała złapać muchę, taką już po tuningu i mówi: Jurek, jest taki smród, że muchy nie latają:):) nie przyznałem się.
@Lucidus: ...przez Stwórcę
Komentarz usunięty przez autora