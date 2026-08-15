I prawidłowo.



Jakby w McDonaldach 15% czizburgerów zawierało truciznę to każdy by wyśmiał argument "my jesteśmy platformą sprzedaży burgerów, nie odpowiadamy za to co w nich jest". Ale jakimś cudem jak to samo dzieje się w Internecie to nagle to całkowicie legitna odpowiedź na ten sam zarzut.



Dziki świat który klęka przed ameryczką i ich bigtechami.