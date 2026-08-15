Rafał Brzoska wyzwał polski zarząd Facebooka od marionetek, bo dalej pozwalają..
na reklamy oszustw. Rafał Brzoska opublikował na swoim profilu w X wpis, w którym emocjonalnie oskarża Metę o zarabianie na reklamach wykorzystujących jego wizerunek w przeróbkach AI. Zarzuty kieruje przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za działalność Mety na polskim rynku.Tired_
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Komentarze (89)
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@JasnyBanan: co?
Jakby w McDonaldach 15% czizburgerów zawierało truciznę to każdy by wyśmiał argument "my jesteśmy platformą sprzedaży burgerów, nie odpowiadamy za to co w nich jest". Ale jakimś cudem jak to samo dzieje się w Internecie to nagle to całkowicie legitna odpowiedź na ten sam zarzut.
Dziki świat który klęka przed ameryczką i ich bigtechami.
Albo w prawo albo w lewo, narazie pozwala się im mieć ciastko i zjeść ciastko. O algorytmach które są wykorzystywane jako
Zuckerberg to największy odpad wśród technologicznych miliarderów. Nawet do Muska można mieć więcej szacunku. A mareczkowi to tylko życzyć zdechnięcia na raka