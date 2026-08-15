"Na waszym miejscu szukałbym nowej pracy". Rafał Brzoska wpadł w furię
"Na waszym miejscu szukałbym innej pracy" tak Rafał Brzoska zwrócił się do osób zarządzających koncernem Meta w Polsce.Kaviar
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"Na waszym miejscu szukałbym innej pracy" tak Rafał Brzoska zwrócił się do osób zarządzających koncernem Meta w Polsce.Kaviar
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Komentarze (36)
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@Niesondzem: może być za chudy w uszach na Zuckerberga, ale wystarczający na Zuckerberga w Polsce.