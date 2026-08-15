Fałszywa psycholog skazana na 3,5 roku. Przyjmowała pacjentów
Sąd uznał ją za winną wszystkich 9 czynów. Posługiwała się podrobionym dyplomem doktora, oferowała płatne konsultacje na Znanym Lekarzu i dostała 12 tys. zł dotacji na niezrealizowane zadanie.Palinek
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Komentarze (16)
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jak w tym kawale: "panie doktorze ja to sobie wygooglam"
"proszę nie leczyć się samemu! ja wygooglam"
Prosze tutaj rzecznik izby lekarskiej On rozumiem też zmyśla?
https://x.com/kosik_md/status/2069839466429100123?s=20
A nawet łatwiej jak lekarz, bo temu to przynajmniej by wypadało chociaż spać w szpitalu.