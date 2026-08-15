Jako dziecko wyobrazalam sobie uosobienie zla jako diabla, cthulu, moze czasem jako tego typa z miesa z power rangersow dopoki nie poznalam palantira, żaden diabeł ani potwór z mięsa nie umywa się do zimnej technologii, która w czasie rzeczywistym prognozuje ruchy wojsk, posrednio morduje ludzi,absolutny demoniczny gabinet osobliwości. masz Petera Thiela ich ceo typa, który oficjalnie inwestuje w parabiozę, czyli przetaczanie sobie krwi od młodych dawców, żeby nie tracić młodości. dosłowny technologiczny Pokaż całość