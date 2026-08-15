Axel Springer zatrudniło Palantir do profilowania czytelników swoich portali.
Palantir rozwiąże problem "anonimowych czytelników, których nie można monetyzować", tworząc identyfikatory również niezalogowanych użytkowników. Dzięki profilowaniu behawioralnemu użytkowników będzie możliwe bardziej efektywne dostarczanie spersonalizowanych tresci i reklam.Jan998
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Komentarze (11)
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Komentarz usunięty przez autora
Ten arykul to zwykla reklama palantira.
Meanwhile Axel Springer, oh widać, że to ich bożek...
https://www.axelspringer.com/en/ax-press-release/peter-thiel-to-receive-the-2026-axel-springer-award