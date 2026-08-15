Najstarszy zachowany zielnik z roślinami zebranymi na terenie dzisiejszej Polski
Tom zielnika Georga Andreasa Helwinga (ok. 1695-1705). Według wnuka Helwinga, historiografa pruskiego Georga Christopha Pisanskiego, sporządzonych zostało sześć zestawów. Jeden, zdeponowany w bibliotece zamkowej w Królewcu, składał się początkowo z dwóch tomów, które później uzupełniono o cztery.Lifelike
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Komentarze (12)
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Czyli podczas gdy u nas Helwing zbierał i opisywał przyrodę już około 1700 roku, na Dominikanie różnorodność grzybów na dużą skalę zaczęto systematycznie katalogować dopiero w XXI wieku.