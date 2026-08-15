Katarzyna Zdziebło wicemistrzynią Europy!
Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie maratońskim (42,195 km) na mistrzostwach Europy w lekkoatletyce w Birmingham, ustanawiając nowy rekord Polski (3:19:50). Pani doktor medycyny w wielkim stylu wróciła na międzynarodowe podium.zdzisiu196
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Komentarze (13)
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Jedyna różnica na plus to kenijczykom i etiopczykom nie chce się bawić w tą durnotę więc jest jakaś rywalizacja....
@zdzisiu196: to niech dodadzą slalom autem po chodniku do dyscyplin olimpijskich....