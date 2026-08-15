42 km w takim tempie, pilnowanie wyprostowanego kolana, kontaktu z podłożem i jeszcze sędziowie czający się, czy przypadkiem nie zrobiłeś jednego kroku nie tak. Fizycznie pewnie jest to masakra, ale wizualnie to jedna z najbardziej absurdalnych dyscyplin sportowych. Co nie znaczy, że medal dla Polski mnie nie cieszy - cieszy ogromnie! Brawo!