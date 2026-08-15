Absolutny geniusz, czytalem 3 jego ksiazki; limes inferior, paradysja i cylinder van troffa. Ta trzecia wydawala mi sie najciezsza na poczatku ale finalnie okazala sie najlepsza.

Zajdel jest niesamowity bo bardziej przystepny niz LEM, nie ma tego zargonu naukowego za duzo, za to jest sporo socjologii.

Jednoczesnie na niewielkiej liczbie stron potrafi kreślić niesamowite światy. Inni autorzy potrzebuja do tego znacznie wiecej miejsca ;)

No i ta swojkość ubiegłej epoki w słowie Pokaż całość