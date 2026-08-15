Janusz A. Zajdel dziś skończyłby 88 lat. Jeden z najlepszych pisarzy SF
Książki science fiction, których autorem jest Janusz A. Zajdel to klasa sama w sobie. Dziś rocznica jego urodzin.bukins
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Książki science fiction, których autorem jest Janusz A. Zajdel to klasa sama w sobie. Dziś rocznica jego urodzin.bukins
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Komentarze (37)
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No, kto by pomyślał...
Zajdel jest niesamowity bo bardziej przystepny niz LEM, nie ma tego zargonu naukowego za duzo, za to jest sporo socjologii.
Jednoczesnie na niewielkiej liczbie stron potrafi kreślić niesamowite światy. Inni autorzy potrzebuja do tego znacznie wiecej miejsca ;)
No i ta swojkość ubiegłej epoki w słowie
Lem po prostu porusza znacznie cięższe i bardziej oddalone od zwykłego człowieka tematy, stosuje metodę wprowadzania czytelnika w taki sam stan zagubienia jaki przeżywają bohaterowie. Np. "Powrót z gwiazd" - czytając to czułem się tam tak samo oszołomiony jak astronauta i tak samo jak on miałem problem z połapaniem się w nowym świecie. Genialne i rzadko spotykane, ale ciężko się
@nie_odpisuj: ...przeczytałem chyba wszystko co napisał, kiedy jego książki pojawiały się na rynku. Jednak do dziś najwyżej oceniam "Cylinder van Troffa" - jest ponadczasowy....
Interesujace jest , że cenzura zezwoliła na publikacje książki i jej ekranizacje.
O ile w przypadku ksiazki latwiej bylo pewne rzeczy za sprawa aluzji chociazby przemycic, bo cenzorzy slowa pisanego to w duzej czesci były prostaki z 'awansu spolecznego', o tyle z ekranizacjami bylo juz trudniej (vide filmy Barei chociazby).
Dzięki niej czytam do dziś ...