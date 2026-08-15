Ktoś na śmieciach trzepie niezłą kasę.

Kiedyś płaciło się parę złotych i wrzucało wszystko do jednego kosza. Teraz człowiek segreguje, odwala robotę za jakąś firmę i jeszcze musi za to płacić coraz więcej. A jeszcze chcą kamer, personalnych worków, naklejek..