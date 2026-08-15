Śmieciowa rewolucja w polskim mieście. Tak sprawdzą, kto wyrzucił odpady
Od września mieszkańcy Wrocławia będą płacić 55 zł miesięcznie za wywóz śmieci. To nie koniec zmian - śmieciarki zostaną wyposażone w system identyfikacji RFID, monitoring wizyjny i wagi.Mieszkańcy Wrocławia szykują się na 33-proc. podwyżkę opłat za wywóz śmieci.rychu-nalepa
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Komentarze (70)
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W tym kraju musisz należeć do mafii żeby zarabiać.
Są tu mafie:
Potem wprowadzili segregacje - czyli wykonywales prace pracownikow sortowni. Dostawales za to kase? Ano NIE :D a placiles 2X :D
Teraz jeszcze oprocz sortowania (za ktore nie dostajesz kasy) to jeszcze placisz za opakowania zwrotne jak nie poswiecisz czasu zeby je isc oddac.
Logika lvl master :D
A poza tym segregacja i tak nie ma większego znaczenia i sensu. Idę o zakład, że ja, wywalając wszystko do zmieszanych "generuję" mniej śmieci niż wielu grzecznie segregujących.
Kiedyś płaciło się parę złotych i wrzucało wszystko do jednego kosza. Teraz człowiek segreguje, odwala robotę za jakąś firmę i jeszcze musi za to płacić coraz więcej. A jeszcze chcą kamer, personalnych worków, naklejek..
do tego zarobily firmy janusz-student-informatyczne na wdrozeniach systemu w gminach
to był i nadal jest - jeden wielki wał
PS.Po banie mi zabrali bordo, ale dumy mi nikt nie odbierze.
@red_right_hand: W PRL miałęś 15-minutowe miasta - nowoczesne bloki, parki, przestrzen, sklepy i usługi na miejscu. Szkoły i przedszkola też. Dziś jest patodeveloperka w centrum i urbanistyka łanowa na przedmieściach
ale na kamery cofania to do dziś nie stać ¯\(ツ)/¯
Coś jak kasy samoobsługowe w Decathlonie gdzie losowo wkładasz rzeczy do pudła i one są odczytywane.