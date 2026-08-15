Zależy od firmy. Małe i nawet średnie firmy działają tak właśnie tu jest opisane.

W dużych korpo (przy ich wielu wadach), jest określony budżet na utrzymanie (jako % wydajności zespołu), a jakieś większe łaty są liczone jako capex (inwestycje) - czyli z budżetu na nowe funkcjonalności.



Są całe działy SECOPS wdrażające skanery chmurowe, które sprawdzają czy nie ma właśnie żadnych publicznych IP, a jak są to dlaczego, do czego to służy i jak jest Pokaż całość