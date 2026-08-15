Twoje dane wyciekły, bo ich pilnowanie się nie opłaca
Dane 19 milionów Polaków wyciekły z MyDr, a najwyższa kara za brak zabezpieczeń w historii Polski to 26 groszy od osoby. Wyciek danych medycznych, MyDr, UODO i RODO, kara dla podmiotu przetwarzającego, 1441 incydentów CSIRT Centrum e-Zdrowia, zastrzeżenie numeru PESEL.kabiz
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Komentarze (49)
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pewnie o rade nadzorczą mu chodziło - a to swoją drogą.
Nikt nie chce nakładać drakońskich kar na przedsiemembiorców, bo "znikną miejsca pracy, trzeba będzie mniej zapłacić pracownikom, żeby nająć dział IT, pan prywaciarz to kolega polityka/wójta/burmistrza etc"...
Kraj z dykty i tyle. Chciałbym, żeby ktoś wizął sobie na mnie kredyt i by sobie tak bank patrzył jak nie mogę go spłacić, bo nie mam nic swojego xD
Zakładanie konta klienta żeby kupić bilet do ZOO albo Muzeum to kompletny absurd.
Wszystkie takie "konta" w internecie uważam za jednorazówki(a zwłaszcza konto googla, zmieniane przy każdym smartfonie) - wolę załozyć następne jak dać jakiejś gównostronce swojego mejla czy telefon - nawet nie w obawie przed
Działa to podobnie do 10minutemail. Tyle że nie tracisz dostępu do każdego z tych maili, możesz sobie usuwać, blokować maile itd.
eee... nie.
Panek wystawil dane ok. 7 tys osob, dostal 1.5mln kary - to 214zl od glowy.
Fortum wystawilo ok. 95 tys osob, dostalo 5mln - 52zl od glowy.
i
Komentarz usunięty przez autora
i ewidentnie w pewnych progach po prostu sie
W dużych korpo (przy ich wielu wadach), jest określony budżet na utrzymanie (jako % wydajności zespołu), a jakieś większe łaty są liczone jako capex (inwestycje) - czyli z budżetu na nowe funkcjonalności.
Są całe działy SECOPS wdrażające skanery chmurowe, które sprawdzają czy nie ma właśnie żadnych publicznych IP, a jak są to dlaczego, do czego to służy i jak jest
To samo z wypożyczaniem samochodów, sprzętów zagranicą. Mając tak potężna baze i ludzi którzy swoją tożsamość eksponują w SM można zbudować wiele profili do wyjebek xD
Mamy cyfryzacje, podpis osobisty
@julian69: współczuję.