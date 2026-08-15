Myśliwy z Warszawy grozi mieszkańcom bronią. Co robi policja?
Andrzej P., myśliwy oraz deweloper Marąg Investments groził mieszkańcom Mostkowa oraz Koziej Góry (warmińsko-mazurskie) śmiercią. To lokalny działacz, członek licznych stowarzyszeń i koła łowieckiego.Instrybutor_z_Orlenu
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Komentarze (24)
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Gosc po (tymczasowym) odebraniu broni podjezdza tam ludziom pod domy i stoi, to wyglada jak jakas ciezka psychoza. Podobno kilka lat temu po calej wsi montowal kamery na drzewach XD kilka z nich sie ostalo wzdluz jeziora Marąg, a pozwolenie na bron w sumie nadal ma
@pioter_ciemiezca: tylko głupki się śmieją polska to taka mała rosja jest
Uwaga, zgaduję hasło:
Dyspozycyjni funkcjonariusze z guano udają, że nie wiedzą o co chodzi, majtaczą a opresyjne łajzy potrafią być tylko dla szaraków.
Postępowania dyscyplinarne dla funkcjonariuszy, już teraz wiadomo, zakończą się niestwierdzeniem nieprawidłowości.
@MiKeyCo: wygrales tygodniowy pobyt nad jeziorem Marąg w jednym z domków pana Andrzeja. Zobaczymy jak to sie dalej potoczy, poki co po naciskach ma tymczasowo odebrana bron. Ani kola, ani stowarzyszenia go jak narazie nie zawiesily
Pewnie myśli że jest jak Janusz Tracz z plebani.