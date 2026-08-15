Myśliwy z Warszawy grozi mieszkańcom bronią. Co robi policja?

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Uwaga, zgaduję hasło:Dyspozycyjni funkcjonariusze z guano udają, że nie wiedzą o co chodzi, majtaczą a opresyjne łajzy potrafią być tylko dla szaraków.Postępowania dyscyplinarne dla funkcjonariuszy, już teraz wiadomo, zakończą się niestwierdzeniem nieprawidłowości.