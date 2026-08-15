Miliony złotych zniknęły ze zbiórek na chore dzieci
Zamiast na leczenie chorych dzieci środki były prane i trafiały na prywatne konta. Organizacja prowadziła zbiórki w punktach usługowych całej Polski. Na dzieci trafiały znikome środki.kmwtq
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Komentarze (34)
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https://rejestr.io/krs/37904/fundacja-dzieciom-zdazyc-z-pomoca
@epicentrum_chaosu: tajemnica lekarska :)
Moja teściowa pracowała kiedyś w banku żywności, który między innymi wystawiał pojemniki na żywność po sklepach. Jak je zwozili na magazyn to dyrektorka z kartonem czekała już przed drzwiami. Później były kierowniczki a na końcu pracownice. Także, jeśli sobie kiedyś pomyślałeś, że kupisz np: