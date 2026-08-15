No co zrobisz? Nie ich wina, że działalność fundacji kosztuje. Tą machinę trzeba utrzymać, a że na cele statutowe zostaje 10%? No cóż, niech darczyńcy więcej dają ;)

Moja teściowa pracowała kiedyś w banku żywności, który między innymi wystawiał pojemniki na żywność po sklepach. Jak je zwozili na magazyn to dyrektorka z kartonem czekała już przed drzwiami. Później były kierowniczki a na końcu pracownice. Także, jeśli sobie kiedyś pomyślałeś, że kupisz np: Pokaż całość