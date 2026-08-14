Deweloper w Warszawie wciska blok między dwa wiezowce
Za jedyne 33,900 zł za metr można wyjrzeć przez okno i sprawdzić co robi sąsiad z budynku na przeciwko.Edonik
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Za jedyne 33,900 zł za metr można wyjrzeć przez okno i sprawdzić co robi sąsiad z budynku na przeciwko.Edonik
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Komentarze (55)
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Nawet jak zbudują to mieszkanka będą w środku jak z "piątego elementu".
Jednego jednak nie rozumieją wszyscy narzekający na taki stan rzeczy, ale szkoda jęzora strzępić na tłumaczenie im pewnych spraw...
Dokładnie jak z lekarzami, którzy od szpitali dostawali hajs a ich nie był ona dyżurze bo byli w innym szpitalu. Ktoś te plany zatwierdza. Ryba psuje się od głowy.
Legaliści to inna odmiana imbecyli i faszystów.
Nawet mi was nie żal
Od zawsze chciałem poznać tego mitycznego internautę. Podmiot liryczny - co miał na myśli. Oraz zdanie internauty. Te dwie postaci mnie bardzo zawsze fasynowały, powziąłem poszukiwania , zbadałem całą amazonię , eksplorowałem świat , zajrzałem do otchłani tajemnicy. Kim sa ci internauci? skąd oni pochodzą ? czy możemy się z nimi porozumieć ? tak dużo pytań...
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