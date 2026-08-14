Cyt.: "Tak bliskie sąsiedztwo wysokiej zabudowy budzi wątpliwości internautów, którzy pytają ....."



Od zawsze chciałem poznać tego mitycznego internautę. Podmiot liryczny - co miał na myśli. Oraz zdanie internauty. Te dwie postaci mnie bardzo zawsze fasynowały, powziąłem poszukiwania , zbadałem całą amazonię , eksplorowałem świat , zajrzałem do otchłani tajemnicy. Kim sa ci internauci? skąd oni pochodzą ? czy możemy się z nimi porozumieć ? tak dużo pytań...