Ile głupot można zrobić i wypowiedzieć w 15 minut? Uzbrojona ochrona z Gdańska
Każe mi się przedstawić, sam odmawia podania danych, zakazuje fotografowania, nie podaje podstaw swoich czynności i popełnia wykroczenie drogowe. Ochrona Security w Gdańsku wariuje na trójmiejskich ulicach. Trafia jednak na audyt. Film z okolic wieżowca w GdańskuPieknyWojciech
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Komentarze (16)
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robisz krecią robotę dla rusków dzbanie!
Panie Bialek
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