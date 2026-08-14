Windows 11 można zhakować bez fizycznego dostępu za pomocą nowego ataku
Luka w części modułów DDR4 i DDR5 (m.in. Corsair, G.Skill, ADATA) pozwala oprogramowaniu zmodyfikować konfigurację pamięci i ominąć zabezpieczenia Windows 11, w tym VBS, HVCI, antywirusy i anti-cheat - bez fizycznego dostępu do komputera.matixrr
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Komentarze (64)
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Tylko drobnym drukiem gdzieś ginie fakt, że atakujący musi mieć odpowiednią konfigurację sprzętową, podatny RAM, właściwe warunki, wysokie uprawnienia(!) i możliwość manipulowania konfiguracją pamięci. Do tego dochodzą zabezpieczenia typu Secure Boot i poprawki Microsoftu.
Czyli „wystarczy oprogramowanie” jest technicznie prawdą mniej więcej tak samo, jak „do włamania do banku wystarczy komputer”. Brzmi znacznie
Komentarz usunięty przez moderatora
@glosrozsadkuwzalewieszamba: Czyli linux?
Windows ma dodatkową warstwę ochrony w postaci HVCI. Więc mając nawet roota nie jest w stanie nadpisać pewnych obszarów pamięci, bo są chronione przez hypervisor. Wspomiana luka umożliwia manipulację tymi obszarami jeżeli 'haker' będzie miał uprawniania lokalnego admina i będzie wyłączony secureboot.
Czy Linux też jest podatny na to??? TAK. To dlaczego jest niewymieniony?? Bo z założenia root może