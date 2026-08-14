Wytłumaczę o co chodzi bo z komentarzy wynika, że prawie nikt nie wie.



Windows ma dodatkową warstwę ochrony w postaci HVCI. Więc mając nawet roota nie jest w stanie nadpisać pewnych obszarów pamięci, bo są chronione przez hypervisor. Wspomiana luka umożliwia manipulację tymi obszarami jeżeli 'haker' będzie miał uprawniania lokalnego admina i będzie wyłączony secureboot.



Czy Linux też jest podatny na to??? TAK. To dlaczego jest niewymieniony?? Bo z założenia root może Pokaż całość