Dym w KARR afera powodzian Jelenia Góra
Dzisiaj (piatek) wylecial Hubert Papaj prezes KARR i cala rada nadzorcza, prokuratura Europejska wjezdza z buta w sprawie milionow dla znajomkow Pani Konieczynskiej z Dziwiszowa k. Jeleniej Gory. Co na to TV Dami która wziela ponad melona i w pospiechu robi prace budowlane po dwoch latach od powodzimarcinojg
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Komentarze (60)
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A co do afery warto sie skupic teraz na największym beneficjencie- psie na posylki miejscowej wladzy - telewizji DAMI. Chlopaki robia szpagaty na oswiadczenia zapewniając czego to nie
#pdk
Odpowiedź jest prosta, kiedy rządzi: POPiS+Lewica+PSL+Razem = NIE.
Szubienica to powinna być lokalna atrakcja miast powiatowych.