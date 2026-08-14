Mam nadzieje ze otworza sie oczy w calej polsce, jakie kolesiostwo jestvw Jeleniej Gorse rowniez w kontekscie historii zamiatania pod dywan odnosnie zamordowanej Danusi z Jeleniej Gory, nieznalezionego telefonu przez policje ktory to rodzice po miesiacach znalezli sami, wdeptany w ziemie na miejscu zbrodni.



A co do afery warto sie skupic teraz na największym beneficjencie- psie na posylki miejscowej wladzy - telewizji DAMI. Chlopaki robia szpagaty na oswiadczenia zapewniając czego to nie Pokaż całość