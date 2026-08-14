Kto z was pamięta RTL 7? Historia stacji, która wychowała całe pokolenie
Dragon Ball, Wieczór z Wampirem i kultowe kreskówki. RTL 7 zniknęło w 2002 roku, ustępując miejsca TVN7. Dlaczego udana stacja wycofała się z Polski, mimo rosnącej oglądalności? Historia luksemburskiego nadawcy, braku koncesji naziemnej i przejęcia przez ITI.mirekwirek
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Komentarze (94)
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zawsze oglądałem po dragon ballu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
• Czy boisz się ciemności? 🕯️
• Dragon Ball / Z / GT 🐉
• Yaiba nastoletni samuraj 🥷
A później w▧bał się na jego miejsce TVN 7 z powtórkami z TVN. (╯°□°）╯︵ ┻━┻
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heidi_(anime)
A o istnieniu wersji z 2015 nawet nie wiedziałem.
Książkowy pierwowzór jest z 1881, więc czasu na powstanie telewizyjnych i filmowych adaptacji było naprawdę sporo.
https://www.youtube.com/watch?v=vXm2b605p9Y&list=RDvXm2b605p9Y&start_radio=1