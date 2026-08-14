Trwają konsultacje społeczne projektu znoszącego system kaucyjny! Jeszcze 27 dni
Kliknij 'Ankieta', zaloguj się mObywatelem i poprzyj projekt posłów Konfederacji likwidujący system kaucyjny.IreuN
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 267
- Odpowiedz
Kliknij 'Ankieta', zaloguj się mObywatelem i poprzyj projekt posłów Konfederacji likwidujący system kaucyjny.IreuN
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (267)
najlepsze
Za ten system i straty jakie przyniosł powinien ktos beknąć
Teraz prawilny, ekologiczny, biodegradowalny EUROPEJCZYK, ma zapieprzać z pustymi, niezgniecionymi butelkami zabierającymi 4-5x tyle miejsca, do menelomatu, by ZOSTAŁO MU ZWRÓCONE jego kilka groszy xD
To tylko pokazuje jak dobre goje łykają bez mrugnięcia okiem EUROPEJSKI siusiak- no ekologiczna żołądź naszych wspaniałych europejskich politykierów,
ten system od samego początku było po chuju zrobiony niby zrzynany z DE tylko w DE to było inaczej:
a) system był robiony w czasach jak nie było takiego szpeju do wybierania plastyku ze śmieci
b) system w DE przynajmiej dziś - jest relatywnie przyjemny, w każdym większym sklepie masz automat, nie miałem problemu ze brakuje miejsca, w PL to norma że nie ma miejsca (że o jajach z
Jedyne co można zrobić to po prostu wprowadzić poprawki.
Ludzie którzy podpisywali się pod tym projektem, którzy go tworzyli mają imiona i nazwiska. Warto je pamiętać.
Plastikowe butelki po Pepsi też były zwrotne - charakteryzowały się płaskim denkiem.
Potem ogarnęliśmy w Polsce sprawne systemy segregacji i odzyskiwania surowców i skupy przestały być potrzebne.
System kaucyjny cofa nas o dobre 30 lat, żeby jakaś wąska grupa wybrańców mogła zrobić skok na grube miliony kosztem
Tak to nic nie zmieni ale nie to nie jest ankieta online, to jest coś co rzeczywiście podpisujesz swoim dowodem.
Jeżeli naprawdę masa ludzi by to podpisała to nawet obecna władza by się obawiała i może by coś z tym robiła, bo wiadomo konfa nic nie zrobi.
Problem jest taki, że to nie trafi do większej ilosci ludzi, problemem są tez ludzie jak ty porównujący oddanie głosu na rządowej
Chociażby było tam 30 milionów podpisów to uje*ią to w sejmie.
A nawet gdyby doszło do cudu pańskiego i to faktycznie cofnęli to ide o dowolny zakład, że ceny napojów już o te 50 groszy sie nie
@slums: Kaucja jest doliczana osobno. Ceny w sklepach masz podane bez niej.
Okradani z czasu.
Stoją za menelami w kolejce, za ludźmi z 5 siatami, muszą szukać obsługi sklepu jeśli się zawiesi a na koniec dostaną paragon z datą ważności do wykorzystania i tak w sklepie.
Okradani z
Chcecie mieć prawo głosu w tym "kraju" to musicie przeforsować demokrację bezpośrednią.