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Tak to nic nie zmieni ale nie to nie jest ankieta online, to jest coś co rzeczywiście podpisujesz swoim dowodem.Jeżeli naprawdę masa ludzi by to podpisała to nawet obecna władza by się obawiała i może by coś z tym robiła, bo wiadomo konfa nic nie zrobi.Problem jest taki, że to nie trafi do większej ilosci ludzi, problemem są tez ludzie jak ty porównujący oddanie głosu na rządowej