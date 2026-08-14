Psy w mieście to fanaberia i czysty egoizm właścicieli. Nie są potrzebne do funkcjonowania miasta, a generują brud, smród, zanieczyszczenia i pogorszenie warunków życia innych mieszkańców. Dlatego posiadanie psa powinno wiązać się z dodatkowymi kosztami, opodatkowaniem i większą odpowiedzialnością, a w przypadku bloków, wspólnot, spółdzielni również z uwzględnieniem interesu współmieszkańców. Tym bardziej sprzeciwiam się likwidowaniu placów zabaw dla dzieci na rzecz wybiegów dla psów. Pies nie jest nadrzędny wobec człowieka jeśli komuś Pokaż całość