Chce, aby plac zabaw dla dzieci zamienić na wybieg dla psów.
Dzieci stracą plac zabaw, żeby mogły z niego korzystać psy? Kontrowersyjny pomysł dotyczący terenu przy ul. Łabędziej trafił już na biurko prezydenta Lublina. Radna Kamila Florek chce, aby istniejący plac zabaw przekształcić w wybieg dla psów. Okoliczni mieszkańcy nie kryją oburzenia i wskazują, żespsp01
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Komentarze (95)
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Komentarz usunięty przez autora
@slawek-g1114:
nie, ale rozumiem, ze ty tego nie dostrzegasz... pewnie sam parkujesz swoim zlomem doslownie wszedzie, nie przejmujac sie przepisami..
Zyskamy bezpieczeństwo dzieci, biegaczy i ogólnie spokój i poczucie bezpieczeństwa każdego kto nie będzie musiał się zastanawiać czy Puszek dzisiaj ugryzie