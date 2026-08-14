Tak zbankrutowało jedno z najbogatszych miast USA. Dziś odradza się z popiołów
Detroit w 1960 roku było najbogatszym miastem w USA. Stanowiło przemysłową potęgę, do której przybywano, by spełnić swój amerykański sen. W 2013 roku gubernator stanu Michigan stwierdził: Detroit jest właściwie spłukane. Jak doszło do upadku tego miasta i czy bankructwo oznacza koniec Detroit?Histmag
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Komentarze (74)
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W pewnym momencie budżet nie wytrzymał obsługi całej sieci Plus kryzys 2008 rok zrobił
Wykończył ją kryzys paliwowy, brak umiejętności szybkiej adaptacji i nowe przepisy. Ci co przetrwali i tak uciekli z miasta w tańsze obszary, a ostatecznie część produkcji przenieśli za granicę.