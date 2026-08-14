Realna przyczyną upadku Detroit to wyniesienie się przemysłu samochodowego do Chin. Kiedyś w jednym mieście działali Ford, GM I Chrysler. Jeszcze więcej niż bezpośrednio w tych firmach pracowało u dostawców części do nich. Jak to wszystko przeniosło się do Azji i ludzie stracili pracę to i kasa z podatków przestała się spinać.