Przy akcjach tzw." osadnikow' przeciw miejscowej ludności polegających na paleniu gajow oliwnych, domów, kradzieży zwierząt gospodarskich, pobiciach i morderstwach Palestyńczyków i Beduinow w większości przypadków po chwili pojawia się armia izraelska.

Tyle że prawie zawsze broni osadników, do tego stopnia że pozwala im ostrzeliwać i obrzucać kamieniami auta/karetki ktore przyjeżdżają pomóc rannym.



Izraelski sąd najwyższy wydał kilka lat temu nakazy rozbiórki kilku osiedli ktore stworzyli tzw " osadnicy" natomiast rząd, administracja nic Pokaż całość