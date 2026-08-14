Izraelscy osadnicy wypędzają Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu
Izraelscy osadnicy dawniej pozbywali się z Zachodniego Brzegu Beduinów, teraz wypędzają Palestyńczyków i zajmują ich domy. Według danych ONZ od stycznia 2023 do kwietnia 2026 roku wygnali blisko 6 tys. osób. Ostatnio ich ataki nasiliły się podają portal Times of Israel i radio NPR.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (26)
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Tyle że prawie zawsze broni osadników, do tego stopnia że pozwala im ostrzeliwać i obrzucać kamieniami auta/karetki ktore przyjeżdżają pomóc rannym.
Izraelski sąd najwyższy wydał kilka lat temu nakazy rozbiórki kilku osiedli ktore stworzyli tzw " osadnicy" natomiast rząd, administracja nic