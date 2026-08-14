W burdelach musieliby za uslugi placic, a tak to ubogaca jakas kobiete wieczorem w parku, brytyjska policja wszystko zatuszuje, a jak ktos bedzie robil w mediach afere, to sie go przymknie na 3 miesiace z zarzutami za hate-speech czy rasizm.



Jak mozna tak skundlic swoj kraj, to jest dla mnie niepojete.