Burdele dla migrantów w UK ?
Była już minister partii konserwatywnej w UK, Edwina Currie, zasugerowała w wywiadzie, że w miejscowościach gdzie lokowani są migranci potrzebne są burdele aby młodzi mężczyźni z krajów trzeciego świata mieli co robić w czasie wolnym.ijones
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Komentarze (103)
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Swoją drogą to historyczna beka jest. Od k---a zarania ludzkości jednym z głównych celów lokalnych struktur władzy było pilnowanie żeby autochtoniczne kobiety nie były ruchane przez obcych, a tutaj? to przecież jakby za najazdów Wikingów otworzyli zamki, pozwolili zabrać złoto i zgwałcić kobiety. Chora cywilizacja samozagłady.
no to państwo zapłaci, where problem? :)
widocznie liczba nachodźców taka że nasze i brytolskie szony nie wyrabiają xD
@Zwyczajny_user: Właściwie jak już tak zapewniają im wszelkie możliwe potrzeby, których rdzenni mieszkańcy nie mają pewności, że będą mieć zapewnione, to to co piszesz to kolejny krok w tym odklejeniu mafii politycznych idiotów.
Kolejne odklejenie tych wariatów, to może być np. zapewnienie jakichś osób, które będą mogli np. zadźgać nożem. Dlaczego nie, jeśli potrzebują?
Przecież ktoś mógł napisać niemiły
przecież tam na środku rynku powinni ich wszystkich powieść
No konserwatywna ta partia jak nic xD Odsunąć długonosych od jakichkolwiek stanowisk decyzyjnych, natychmiast.
Czemu nie zaproponuje takich rozwiązań w swoim Izraelu?
Jak mozna tak skundlic swoj kraj, to jest dla mnie niepojete.
A skąd ta się nagle wzięli młodzi mężczyźni?! Toż cały czas leciał przekaz że kobiety, dzieci i seniorzy :)