Pensjonariusze DPS w Górnie bez klimatyzacji w upał. "Zarząd sobie zainstalował"
Administracja uznała, że to ona potrzebuje klimatyzacji najbardziej. Zarząd się chłodzi, mieszkańcy DPS w Górnie męczą się w gorącu. "- Nie klimatyzujemy pokoi mieszkalnych, ponieważ stwarzałoby to problemy. (...) elementy klimatyzacji mogłyby, w przypadku kryzysu, posłużyć do samookaleczania się"cepheus
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Komentarze (28)
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Klocicie się, czy ma być 21 czy 24 stopnie, wiec ch... wszyscy teraz macie po 40 wszędzie i morda w kubeł. Świetna logika.
Ale można byłoby klimatyzować korytarz z np 33 do 24 stopni i by sobie każdy pokój ,,regulował'' temperaturę drzwiami i oknami. Bo powyżej 28 to na każdego źle wpływa, choć tego może nie czuć.
@Milegodniawszystkim: 5-6 dni gorących dni to ja miałem ostatnio w ciągu tygodnia k---a jego mać
No i czy na pewno przetarg był uczciwy?
panie areczku, klimatyzacja jest dla zarządu
Na przykład w Gliwicach urzędnicy chcieli pomóc ludziom i wylać asfalt na ulice.
Jak to się skończyło?
Rolnik zaorał asfalt.
Ale
@nw1ndsu: Zawsze tak jest że w necie ludzie szukają łatwego bohatera.
bezczelność. Dobrze przynajmniej, że podpisana jest z imienia i nazwiska.
A najzabawniejszy jest ten "poruszający list córki pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej". No kurła. Córeczka taka przejęta losem biednej matki, że aż ją do DPS oddała. Klimatyzacji nie ma? Łolaboga! Ale samemu zaopiekować się matką? No nie. Tyle to nie. Najlepsze, co można zrobić to napisać poruszający list.
Ponadto, w codziennych konwersacjach pisanie "ci" wielką literą jest niepoprawne, więc gratuluję, niechcący udało ci się napisać poprawnie.
@krzysiekGD: Nie masz pojęcia o czym piszesz.