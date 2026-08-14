Uga! Buga! Klimatyzacja! A z kranu ma się lać Dżony Łoker! Uga i buga, dej, dej, dej.

A najzabawniejszy jest ten "poruszający list córki pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej". No kurła. Córeczka taka przejęta losem biednej matki, że aż ją do DPS oddała. Klimatyzacji nie ma? Łolaboga! Ale samemu zaopiekować się matką? No nie. Tyle to nie. Najlepsze, co można zrobić to napisać poruszający list.