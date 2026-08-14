Matka 28 lat skazana na 6 lat za zabicie swojej córki suszarką
Courtney Gartshore, lat 28, została skazana za zabicie swojej 3 miesięcznej córki poprzez podgrzewanie jej, po powrocie z imprezki, suszarką do włosów. Prawdopodobnie w praktyce będzie wolna za jakieś 3 lata. #Piekło kobiet.kemot-iksworkal
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 80
- Odpowiedz
Komentarze (80)
najlepsze
@MargarynaPalma:
#spoleczenstwojakzyleta
Madka poparzyła 18% ciała dziecka. Obrażenia były tak rozległe, że przybyli medycy myśleli że ciało się rozkłada. Sędzia stwierdził, że nie chciała tego zrobić to łagodny wymiar kary i skazał ją nie za morderstwo a za "najwyższy stopień niedbalstwa" XD
Jasny wuj przecież to się w głowie nie mieści, kara śmierci to za mało.
Ogólnie Srebrenice nagłośnili Niemcy do spółki z USA bo Serbowie trzymali z Rosjanami. Jak się poczyta co robiło UCK czy "hrvatskie ustasze" to zaczyna się coraz mniej dziwić serbom.
Hasło na dziś: