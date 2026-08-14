Mother, 28, who burned her baby to death with a hairdryer after night of partying is jailed for just six years after judge ruled she 'didn't intend to harm or kill her'

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Madka poparzyła 18% ciała dziecka. Obrażenia były tak rozległe, że przybyli medycy myśleli że ciało się rozkłada. Sędzia stwierdził, że nie chciała tego zrobić to łagodny wymiar kary i skazał ją nie za morderstwo a za "najwyższy stopień niedbalstwa" XD