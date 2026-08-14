Ja pisałem w październiku i potem też jak to będzie wyglądać.Smród, walki meneli o puszki i butelki, brudno wokół automatów, automaty wiecznie zapchane i opryskliwa obsługa. Dużo się nie pomyliłem. A w dodatku jeszcze wszyscy musimy za to zapłacić. A wystarczyło zrobić to z głową. Dać 5 groszy za sztukę i użyć meneli do wyzbierania tego jak działo się wcześniej z puszkami z aluminium. Chłopaki by sobie zarobiły, poodawały do skupów surowców Pokaż całość