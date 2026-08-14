Smród, zepsute puszki i urzędnicza ślepota!
Tak wygląda realny "efekt środowiskowy" systemu kaucyjnego.ochucki
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Tak wygląda realny "efekt środowiskowy" systemu kaucyjnego.ochucki
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Komentarze (62)
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KO tym i zakazem handlu ostro tracy, greenwashingowy syf wprowdzony przez skorumpowanie PiS - mogli to zatrzymać.
To jest greenwashingowy model z państw skandynawskich. To już milion razy lepszy i sensowniejszy system kaucyjny jest w Niemczech.
@Saeglopur: To niebezpieczne. Może osy tam zrobiły gniazdo? Straż pożarna usuwa gniazda os, które zagrażają bezpieczeństwu.
Jeśli mieliby wzywać do tych automatów teraz to wg mnie rażąca niegospodarność. Te osy lecą do słodkiego, ciężko powiedzieć gdzie gniazdują. Ale w sumie racja - teraz zaczną lokować się w automatach xxxxD
@DziendobryMireczku: Jeśli osy zagrażają bezpieczeństwu, to należy wezwać straż pożarną.
Ludzie tymi brudnymi łapami dotykają żywność: bułki, chleb, owoce, warzywa.
Aż się prosi o epidemię.