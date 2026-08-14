Z jednej strony fajnie jakby można było decydować bo wolność ale dzieki temu ze te dane są 20 lat mogą nam pomóc w leczeniu a my nie musimy o wszystkim pamiętać czy trzymać stosu dokumentów, tym bardziej jeżeli ktoś choruje i często sie leczy lub komuś pomagamy (np rodzicom). Trzeba też pamietać ze te prawo weszło w innych czasach, ~20 lat temu i cyfryzacja była na innym poziomie. A znając życie wiele Pokaż całość