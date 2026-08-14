Chcemy prawa do zapomnienia także w danych medycznych.
Ustawodawca bodajże od 2016 r. nakazał prowadzenie dokumentacji medycznej w formie cyfrowej. Nie udostępnił jednak żadnych narzędzi umożliwiających spełnienie tego wymogu. Jednocześnie wymaga przechowywania tych danych przez 20 lat i zabrania ich usunięcia nawet na wniosek pacjenta.jarek04
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Komentarze (36)
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Miałeś jakąś wstydliwą przypadłość? Poszedłeś raz do psychologa? To masz stygmat do końca życia ( ͡º ͜ʖ͡º)
A teraz powtarzajcie - choroba to nie wstyd! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Też nikt nie zauważył.
@CoperNick: to zawsze prosisz o odmowe na pismie =)
Dane nie musza byc imienne. Dres tez niepotrzebny.