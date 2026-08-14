Ja wszystkie dziwne urządzenia i szczeliny przeglądam aparatem w telefonie (po ciemku). Chodzi o to że jak ktoś wciśnie kamerkę, to zazwyczaj mają one jakieś wspomaganie trybu nocnego w postaci diod podczerwieni. Przetwornik aparatu coś takiego widzi elegancko tyle że pakują przed niego filtr IR i mocno to tłumi, nie mniej coś będzie widać



Dla nie kumatych polecam pobawić się pilotem od TV