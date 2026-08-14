Turyści znaleźli ukrytą kamerę w apartamencie w Hiszpanii skierowaną na łóżko
Para wynajmująca mieszkanie przez Airbnb w Madrycie odkryła w sypialni ukrytą kamerę skierowaną na łóżko. Serwis nakazał natychmiast opuścić lokal, zawiesił ogłoszenie i zwrócił koszty pobytu oraz rezerwacji zastępczej.Zoyav
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Komentarze (57)
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Co oni musieli wyprawiać w łóżku, tym bardziej "z okazji 39. rocznicy ślubu".
@mocten: To pieprzenie, typowe by ugrać coś więcej w kwestii rekompensat
Mam tego ogrom, bo czytam angielskie portale informacyjne i gazetę internetową lokalną
(Bo długo już mieszkam w UK)
To co piszą, to
Dla nie kumatych polecam pobawić się pilotem od TV