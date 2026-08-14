16-latek na hulajnodze uderzył w bok auta. Mandat 1500 zł dostał kierowca
16-latek bez kasku, bez wymaganej karty rowerowej, jadący po chodniku z prędkością ZNACZNIE przekraczającą prędkość pieszego i uderzający W BOK auto jest jak widać niewinny, bo to kierowca ma przewidzieć że taki pocisk pędzi po chodnikach i umieć zareagować by nie zostać przez niego uderzony.mariusz391
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Komentarze (248)
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Czyli po czym by ta hulajnoga nie jechała to skręcając w prawo trzeba jej ustąpić pierwszeństwa.
To dziala w obie strony. Nie mozna leciec 40/h na sciezce rowerowej i wymagac od wszystkich ze cie zobacza i ustopia.
Zeby ustapic, musze miec taka mozliwosc.
Sam sie rozgladam jak p------y jak mam taka sytuacje bo nagminne sa zywoploty/krzaky przy takich przejazdach.
Tak samo z motocyklami, jesli lecisz 2 paki i nie zobacze cie w lusterku jak skrecam, to bedzie kolejny krzyzyk z kaskiem przy drodze.
Prawdziwym problemem jest po prostu fakt jechania po chodniku i to zapewne ze znaczną prędkością. Kierowca powinien nie przyjąć mandatu, bo zgodnie z art. 4. miał prawo
Nie. Chulajnogi mogą jeździć po chodnikach. Mi się osobiście to nie podoba, ale zgodnie z prawem mogą.
A
@Brut_all: wypopki tak postrzegają przepisy ruchu drogowego, jak wjechał w bok to winny, jak "był u siebie" to niewinny xD, jak ford celowo dał w siebie wjechać innemu autu, które nieprawidłowo zmienia pas, to wina kierowcy forda bo mógł przychamować, ale jak pieszy celowo da w siebie wjechać autu, to już wina auta xD
Samochód też i to że samochód złamał przepisy jest łatwe do udowodnienia, a to że hulajnogą przekroczyła dopuszczalną prędkość (której nie ma nawet zdefiniowanej) jest w zasadzie niemożliwe do udowodnienia.
kierowca
@roonie: Jeśli mówimy o normalnym dorosłym, to bzdura. Bo legalnie nie można jechać po chodniku.
Zresztą często obserwuję kierowców, którzy jadą wzdłuż ścieżki rowerowej,mijają cały peleton rowerzystów, a potem od razu na pełnej skręcają w poprzeczną.
I potem pytanie: jak łoni się tam znaleźli
@n000t:
A komu miala dac mandat za spowodowanie
https://www.gov.pl/web/gitd/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego
No prędkość pieszego to, to nie była.
@Incognixo:
nieprawidlowo poruszajacym sie tez :)
No fajnie, ale ... to nadal nic nie zmienia co do faktu, kto na kim wymusił pierwszeństwo.
- 16 latek z tego co mi wiadomo nie musi mieć kasku,
- a jeżeli na drodze było ograniczenie >30 km/h i nie było ścieżki rowerowej, to zgodnie z przepisami powinien poruszać się własnie po chodniku
Oczywiscie
@voldi: No właśnie nie. Taka była linia obrony, ale biegły udowodnił, że nie zmieniał pasa.
@voldi: Według moich wyliczeń ponad 28 km/h.
Jedno przęsło żółtej bariery, ma długość 2 m (20 kostek chodnikowych x 10cm = 200 cm). Na filmie widać, że chłopak jedzie przez 2 sekundy wzdłuż 8 przęseł -> czyli 16 m / 2 s = 8 m/s = 28,8 km/h
W orzecznictwie od lat jest ugruntowane stanowisko, że to skręcający ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu, których drogę przecina, właśnie na podstawie tego przepisu, podobna sytuacja, winny radiowóz:
https://www.youtube.com/watch?v=c2i_rGKT3Rc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
Masz zaznaczyłem Ci nawet krawężnik oddzielający jezdnię od chodnika/drogi dla