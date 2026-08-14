Co Wy macie z tym, że w bok? Tak jakby pierwszeństwo zależało od tego, kto komu w bok wjechał. Brak kasku, czy karty rowerowej to również jedynie szukanie dziury w całym - należy się za to mandat, ale to nie miało wpływu na przebieg zdarzenia.



Prawdziwym problemem jest po prostu fakt jechania po chodniku i to zapewne ze znaczną prędkością. Kierowca powinien nie przyjąć mandatu, bo zgodnie z art. 4. miał prawo Pokaż całość