Jak to trzeba mieć nie po kolei w bani aby będąc znaną zamożną osobą (takim jest o wiele łatwiej w podryw), zamiast wyrwać jakąś fajną, dorosłą dziewczynę, zabawić się z nią i cieszyć życiem, startować do dzieci....W głowie mi się to nie mieści inaczej niż w kategoriach choroby.