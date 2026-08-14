Ekstradycja Jutubera Stuarta B. , znanego jako Stuu zakończona.
Co się odwlecze, to nie uciecze. Za dywanie dzieci - życzymy stuu lat w sztumie.Buckshot_00
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Co się odwlecze, to nie uciecze. Za dywanie dzieci - życzymy stuu lat w sztumie.Buckshot_00
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@zagubionychromosom: chyba co grouppies robiły z nimi x D
to nie jest tak, że ktoś tam je siłą zaciągał.
@Adam909: Jesteś kretynem, nieznającym przepisów, na które się powołujesz, bo 14 lat tyczy się tylko kontaktów między nastolatkami, a 26-letni zboczeniec za zbliżanie się do dzieci poniżej 16 lat poleci do pierdla z automatu, tak jak to w cywilizowanym kraju wyglądać powinno
Nikt nikogo nie zmuszał
To sie nazywa k------o
Kiedy
@KurczakGangBango: ja widać wydały i nikogo nie pytały o zdanie