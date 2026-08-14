Koniec ery wielkich pieców w Europie. Hutnictwo czeka "trzęsienie ziemi"
Raport PwC zapowiada koniec wielkich pieców w Europie najpóźniej w kolejnej dekadzie. Produkcja hutnicza może stać się nieopłacalna ze względu na presję środowiskową i kosztową.Drzepetto
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Komentarze (106)
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Dlatego to, co jest teraz, trzeba szybko wyciąć.
W Azji, Afryce i innych częściach świata jest inaczej. Tam CO2 to po prostu niezbędne pożywienie dla roślin bez którego nie mogą się rosnąć. W Europie to toksyczna trucizna, której wydychanie ma wzbudzać poczucie winy i chęć płacenia idiotycznych podatków.
Jakby UE chciała ratować planetę to by dowaliła cła na towary z Azjii ale wtedy się szekle nie będą zgadzać.
Przypominam przy okazji, że wszyscy którzy glosują na partie to wspierające są winni współudziału
Przeciez taki jest plan dzialania. Tylko do wladzy nie dojda zadne naziolki, a postepowe neomarksistowskie elity, ktore juz na scenariusz chaosu sie przygotowuja. Patrz 'oddolne' protesty w sprawie aborcji, umiejetne prowadzone przez ngosy. O to chodzi, gdy slyszysz 'spoleczenstwo obywatelskie'.