Setki mang dostępne za darmo. Wśród nich największe hity ostatnich dekad
Shueisha uruchomiła MANGA MILLION, ogromną platformę z darmowym dostępem do mang bez konieczności zakładania konta. W kapuchus
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Shueisha uruchomiła MANGA MILLION, ogromną platformę z darmowym dostępem do mang bez konieczności zakładania konta. W kapuchus
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Komentarze (35)
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W stylu Crossed, The Walking Dead, Marvel Zombie, Spread.
a no i jeśli chodzi o bardziej thrillerowate to "monster" jest takim klasyczkiem