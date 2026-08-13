oj w Lublinie przychodzą ci z Zimbabwe, Rpa i innych, 5 lat w Polsce, a ona po angielsku, a potem się dziwi że mimo że ma mgr pielęgniarstwa (pomijam goowno uczelnię Witosa), to nie potrafi wypowiedzieć zdania po Polsku, więc jak ona chce być pielęgniarką w polskim szpitalu? xd no kuźwa jak? co starsza babka będzie nawijała po angielsku? która jeszcze wojnę pamięta. To jest straszne to co się dzieje, nikt nad Pokaż całość