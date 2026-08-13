Ponad 100 pielęgniarek i położnych z Izby we Wrocławiu straciło uprawnienia.
Ponad 100 pielęgniarek spoza Unii Europejskiej, nie znało polskiego. Dopiero teraz po latach ktoś zrozumiał, że to zły pomysł.editores
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Ponad 100 pielęgniarek spoza Unii Europejskiej, nie znało polskiego. Dopiero teraz po latach ktoś zrozumiał, że to zły pomysł.editores
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Komentarze (78)
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Czyli miały kilka lat na naukę. Trzeba się było uczyć. Książka do reki i do dzieła. Ewentualnie jakieś wykłady. Zamykam temat.
Bo zaraz się ukrofile wkurza!!!!
TO NASI BRACIA RUSKQ ONUCOOO!!!!🤡🤡
Ja ni panimaju
Nie wiem jakim ujem ktoś z rządu pozwolił osoba nie znającym dość komunikatywnie języka polskiego na pracę w "służbie zdrowia".