Francja zakazuje telemarketingu. Firmy nie mogą już dzwonić bez zgody
Tymczasem w Polsce naciąganie seniorów na pokazy garnków i badania słuchu trwa w najlepszeZoyav
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Tymczasem w Polsce naciąganie seniorów na pokazy garnków i badania słuchu trwa w najlepszeZoyav
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Komentarze (83)
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@jednorazowka:
Bo nasze państwo takie słabe.
Wystarczyłoby znalezienie firmy po numerze. To jest trywialne.
Potem najazd policji na te wszystkie dziwki z tipsami oraz ich telefonicznymi alfonsami, zapakowanie do kabaryny i wpieprzenie na dołek do zakończenia postępowania. Rok? Ale by się zdziwili! Hhahahahhaha.
W Polsce nie działa, tzn działa, ale zgody są poukrywane w regulaminach różnych usług i produktów, których nikt nie czyta.
Wziąłeś udział w jakimś g..no konkursie, zaakceptowałeś jakiś regulamin w jakiejś aplikacji? - pewnie gdzieś tam na piętnastej stronie małym druczkiem była zgoda.
A fotowoltaike to też juz 4 chłopów wysłałem w piątek o 18:00
Fotowoltaikę mi proponują raz na ruski rok, ale wtedy się okazuje że mieszkam w bloku bez balkonu ( ͡º ͜ʖ͡º)
Internet 5G 2137Mb/s: 49,99 miesięczne*
*Cena zawiera zniżkę za zgody marketingowe, bez zgód płacisz 150zł miesięcznie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Więc ta taktyka nie działa. Postarało mi informować dzwoniących, że ich zawód traktuje gorzej niż k-------e się, może nie pomogą ale niech im ciśnienie podskoczy bo zasłużyli.
Myślałem też by najpierw dostać imię a następnie informować ich
Niestety rodo-srodo, raz dawno spróbowałem oficjalne zgłosić, to odpisali, że tamci dostaną pełne dane i czy wyrażam chęć kontynuować xD I raczej efektem byłby tylko nakaz usunięcia (a sami to robią po
Jeśli nie przyjmuje, walisz komentarz na googke.
Raz mnie ściągali do osp Czechowice, dzwoniłem do PSP jakiegos tam nadszyszkownika i odwołał im imprezę - po tej całej wcześniejszej walce telefonicznej