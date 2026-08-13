Nie ma najmniejszego sensu z nimi dyskutować czy kłócić się bo to nic nie daje. Odkąd na przywitanie zacząłem gadać do nich w językach innych niż polski to te lamusy od razu same się rozłączają xD Ktoś powie że można po prostu nie odbierać lub rozłączyć się. Niby tak, ale po zastosowaniu tej taktyki zauważyłem ich wyraźny spadek zainteresowania mną odkąd nie gadamy tym samym językiem xD Czy faktycznie ma to jakiś Pokaż całość