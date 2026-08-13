Elon: "Hej Grok, czy warto dawac polaksom lepsze ceny na neta"

Grok: "Nie, nie warto. Jest to ciemnogrod wiec mozna ich olac"

Elon: "Hej Grok, ale polacy n wykoppeel sie buntunja"

Grok: "Masz racje Elon, jednak przywroc to co bylo tylko im nie mow"