Oficjalnie Polska wróciła do europejskiego regionu Starlink
Starlink oficjalnie przywrócił Polskę do europejskiego regionu. Bez żadnych komunikatów, bez żadnych oświadczeń.dd920
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Starlink oficjalnie przywrócił Polskę do europejskiego regionu. Bez żadnych komunikatów, bez żadnych oświadczeń.dd920
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Komentarze (75)
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Grok: "Nie, nie warto. Jest to ciemnogrod wiec mozna ich olac"
Elon: "Hej Grok, ale polacy n wykoppeel sie buntunja"
Grok: "Masz racje Elon, jednak przywroc to co bylo tylko im nie mow"
Decyzje chwiejne jak u małego dziecka.
Komentarz usunięty przez autora
@olaff666: Mówisz ot tej sytuacji gdzie Elon Piżmo napisał coś na X i nie spodobało się to rzymmianom, no i w związku z tym wysłali go w ramach pokuty, m.in. właśnie do oświęcimia z kontrolnym rzymianinem, benkiem shapiro, by patrzył czy wszystko co robi jest koszerne? Czy to sarkazm? ( ͡° ͜ʖ ͡°)