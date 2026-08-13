Pomysł na berlińskim kąpielisku wywołał potężną burzę. Niemcy spierają się o wydarzenie, na które wstęp zarezerwowano dla osób czarnoskórych. W stronę finansowanego z publicznych pieniędzy teatru, przed którym stanął tymczasowy basen, padają ostre oskarżenia o dyskryminację i marnowanie pieniędzy.