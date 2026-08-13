Afera w Berlinie. Wstęp na publiczny basen uzależniony od koloru skóry
Pomysł na berlińskim kąpielisku wywołał potężną burzę. Niemcy spierają się o wydarzenie, na które wstęp zarezerwowano dla osób czarnoskórych. W stronę finansowanego z publicznych pieniędzy teatru, przed którym stanął tymczasowy basen, padają ostre oskarżenia o dyskryminację i marnowanie pieniędzy.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (95)
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A i tak tłumaczenie jest takie same.
Też wina Putina, czy mają coś innego?
Oczywiście że tak! Nawet u nas krzyczą że AfD to kumple ruskich ORAZ Hitlera i Bismarka ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
thanks world i'm white
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