LuxMed i Medicover to usługodawcy dla biednych korpo, które udają, że je stać, bo coś trzeba wpisać w "benefity".

Porządne korpo mają np. Cigna. Idziesz do dowolnego lekarza, wrzucasz rachunek do appki i masz zwrot zgodnie z umową. Żadnych teleporad i metody na kalendarzyk, żeby się dostać do lekarza w mniejszym mieście. Poza tym, lekarz mnie obsługujący nawet nie wie, że będę mieć zwrot, więc traktuje mnie normalnie, a nie po macoszemu, Pokaż całość