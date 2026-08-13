Niewidoma kobieta zgłasza nieodpowiednie zachowanie medyków z Lux Med.
Niewidoma Paulina ważąca niecałe 39 kg opowiada o traumatycznej wizycie domowej personelu medycznego z firmy Lux Med, podczas której miała spotkać się z wulgaryzmami, agresją i bolesnym traktowaniem. Autorka zgłosiła sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta oraz RPO i szuka pomocy prawnej oraz medialnej.kocurek66
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Komentarze (57)
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Porządne korpo mają np. Cigna. Idziesz do dowolnego lekarza, wrzucasz rachunek do appki i masz zwrot zgodnie z umową. Żadnych teleporad i metody na kalendarzyk, żeby się dostać do lekarza w mniejszym mieście. Poza tym, lekarz mnie obsługujący nawet nie wie, że będę mieć zwrot, więc traktuje mnie normalnie, a nie po macoszemu,
@red7000: takie rzeczy oferuje też tuzdrowie i to nawet mniejszym firmom. Świetna rzecz, choć oczywiście kosztuje też więcej. Ale wtedy możesz jak człowiek zapisać się "prywatnie" na dziś/jutro w takim Luxmed a nie zobaczyć w swoim "abonamencie luxmedowym" wizytę u specjalisty za 48 dni ;) podobnie wizyty u swoich zaufanych lekarzy
Dajcie jakieś inne potwierdzenia tych faktów.
Na razie jest to tylko oskarżenie Luxmedu bez dowodów.
Skoro jest zgłoszony ten fakt do RPO, gdzie kopia pisma potwierdzająca zgłoszenie?
@Zylet Można powiedzieć, że silnie zmilitaryzowana jednostka medyczna mająca swoją małą armię - w cyberpunku