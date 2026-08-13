To złoto ani trochę mnie nie dziwi.



Wyobraźcie sobie akcję, z którą moje korpo ma w tej chwili do czynienia:

Chiny, producent i eksporter towarów konsumenckich, ma platformy skupujące te towary... na Zachodzie (Europa, USA, Japonia, Korea, Australia itp.) i krajach arabskich, bo się okazuje, że mają u siebie tyle podróbek, że wolą odkupić towar wysłany m.in. do Polski i wprowadzić go z powrotem na rynek w Chinach ze stosownym certyfikatem autentyczności. Pokaż całość