Sztabka złota chińskiego banku państwowego okazała się być miedzią.
Wideo opisuje skandale wokół sprzedaży podrabianego złota i srebra przez chińskie banki państwowe. Klientom wydawano sztabki m.in. z miedzi, wolframu, irydu czy żelaza. Proceder ten obejmował również gigantyczne oszustwa kredytowe i fałszowanie zabezpieczeń bankowych na miliardy juanów.makrofag74
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Komentarze (72)
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@mlotek_to_uniwersalna_odpowiedz: Fort Knox - ma cześć złota z wycofanych monet złotych , takie monety obiegowe zawierają najczęściej 91,67% złota (czyli 22 karaty) czy przetopiono monety na sztaby i zrobiono rafinacje czy też cudowanie wpisano 99,99% ?
Overclocker der8auer oszukany na 40 tys. euro przez Chińczyków.
https://ithardware.pl/aktualnosci/overclocker_der8auer_oscamowany_na_40_tys_euro-49256.html
https://www.youtube.com/watch?v=as2KoDtsS_0
To zupełni inni komuniści!
Dlaczego się nie boicie?
xD
Wyobraźcie sobie akcję, z którą moje korpo ma w tej chwili do czynienia:
Chiny, producent i eksporter towarów konsumenckich, ma platformy skupujące te towary... na Zachodzie (Europa, USA, Japonia, Korea, Australia itp.) i krajach arabskich, bo się okazuje, że mają u siebie tyle podróbek, że wolą odkupić towar wysłany m.in. do Polski i wprowadzić go z powrotem na rynek w Chinach ze stosownym certyfikatem autentyczności.
@teh_m:
Ale ze niby w Polsce jest kontrola jakości i nadanie certyfikatu, czy po prostu jak idzie do EU to pan chińczyk wie, że dobry produkt (bo szmelc na rynek chiński bezpośrednio)?
@the-great-reset: Mniej - więcej na tym to polega. Mają jeszcze weryfikację produktów bezpośrednio u siebie, ale wstępny przesiew robi już Europa i reszta.
Odkładaj se te zuscoiny i bądź szczęśliwym biedakiem, nikt nie zmusza żeby w cokolwiek inwestować na tym to polega. Z resztą dla ciebie to chyba jest najlepsza opcja, bo na tych inwestycjach
@bossssob:
Możesz sobie darować wyzwiska, bo nie zastąpią argumentów. Bitcoin miał być przede wszystkim