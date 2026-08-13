No więc tak mechanizm:

1. zkładasz fundację

2. kontaktujesz się z rodzicami chorych dzieci/ schorniskiem dla zwierzat (co tam sobie wymyslisz) że będziesz na nie zbierał kasę (kto by nie chciał kasy?) podpisujesz umowę na udostępnianie wizerunku itp

2.1 A idealnie jest jak jeszcze naciągniesz celebrytę aby był twarzą ,,w szytm celu'' były afery z Hajzerem czy innymi

3. Zbierasz młodych stoja z puszkami np przed marketami za prowizję za uzbieraną kase

4. Puszki Pokaż całość