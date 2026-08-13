Z datków na chore dzieci ponad 3 mln zł miało trafić na prywatne cele
Według prokuratury tylko znikoma część zbiórek z lat 2014-2023 trafiła do potrzebujących dzieci. Trzem osobom zarzucono oszustwo na 3 057 589,53 zł i pranie pieniędzy; nie przyznały się, są aresztowane.Palinek
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Komentarze (37)
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Z #latwogang i #cancerfighters będzie na pewno inaczej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
wsiadasz sobie w samolot w babimoście do dawy i spotykasz w tym samym małym samolocie tego typa... do tego jeszcze leci nim za darmo za twoje.... to jest k---a chore że lotnisko wpuszcza takiego obrzydliwego typa
zbiera jest 100pkt karnych za jadę I NIC k---a
Ja tez sie dokladam, co miesiac place wysokie skladki na NFZ.
Jak ktos chce pomoc to najlepiej po znajomych poszukac czy cos to nie fake
1. zkładasz fundację
2. kontaktujesz się z rodzicami chorych dzieci/ schorniskiem dla zwierzat (co tam sobie wymyslisz) że będziesz na nie zbierał kasę (kto by nie chciał kasy?) podpisujesz umowę na udostępnianie wizerunku itp
2.1 A idealnie jest jak jeszcze naciągniesz celebrytę aby był twarzą ,,w szytm celu'' były afery z Hajzerem czy innymi
3. Zbierasz młodych stoja z puszkami np przed marketami za prowizję za uzbieraną kase
4. Puszki