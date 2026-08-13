Rolnik nie ma komu sprzedać cebuli. "Niech ludzie z tego skorzystają"
Rolnik Tomasz Wilk z Radostowa pozwala mieszkańcom samodzielnie zebrać i kupićkpod
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Rolnik Tomasz Wilk z Radostowa pozwala mieszkańcom samodzielnie zebrać i kupićkpod
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Komentarze (107)
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rok pozniej jak wszyscy obsadzili , to spadla rentownosc 10x
1kg cebuli- 1zł
10kg cebuli - 12zł
Chłop nie zakontraktował sprzedaży i teraz zdziwiony, że hurtownie nie są zainteresowane.
Sprzedaż kontraktowa na 2026 rok to ponad 1 zł za kg.
Nie dośc, że sprzeda 5x drożej, to jeszcze rąk pracą nie ubrudzi, bo durnie sobie sami towar z pola zbiorą.
Do takiej sprzedaży powinna być obowiązkowa kasa fiskalna.