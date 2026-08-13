Zdecydowanie rolnicy powinni się sami ogłaszać, 1kg cebuli u rolnika za złotówkę a w markecie masz 1kg za 5zł cebulę z Hiszpanii. Pomijając już to, że cebula z Hiszpanii i czosnek to najgorsze scierwo, 1 polski czosnek daje tyle aromatu co 4 hiszpańskie. Jak ktoś nie wierzy to polecam się przejść do najbliższego warzywniaka, różnica jest kosmiczna.